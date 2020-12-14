Altın alacaklar için önemli gelişme! Gram altın ne zaman 500 liranın üzerine çıkacak?

Gram altınla ilgili son dakika gelişmeleri 14 Aralık Pazartesi günü itibariyle yakından takip edilmeye devam ediliyor. Altının bir anda 535 lirada 460 lira bandına kadar düşmesiyle büyük kayıp yaşayan özellikle küçük ölçekli vatandaşlar, "Altın ne zaman 500 liranın üzerine çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar, kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL'lerin görülmesinin erken dönemde olmayabileceğini belirtti. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Güncel altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte 14 Aralık altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı bugün 464 liradan işleme alınıyor. Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 463,80 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 753,70 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 762,30 lirada konumlanmış durumda. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 763,20 lira olmuştu.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.014,30 satış fiyatı ise 3.037,30 TL. Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.507,20 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.524,50 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 422,00 satış fiyatı ise 425,00 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK MI?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edeceğini belirten analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini vurguluyor. Aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceği düşünülüyor. Aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceği güçlü değerlendirmeler arasında. Bir başka uzmana göre ise, kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Uzmanlar piyasalarda gelen bir durgunluk söz konusu olduğunu ve 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik olabileceğini belirtiyor.