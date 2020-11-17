Altıeylül'de yatırımlar göz kamaştırıyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu yıl içinde yaptıkları çalışmaları kalem kalem anlattı. Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi’nin pandemi döneminde dezenfekte konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şehrimizde, ilçemizde dezenfekte edilmesi gereken neresi varsa ayrım yapmaksızın kamu kurumlarından, sağlık ocaklarından, eczanelerinden esnafımıza kadar ciddi bir mücadele içerisine girdik. Çöp konteynerleri belli aralıklarla yıkanıyor ve bunların ilaçlama işlemleri de yapılıyor. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir” dedi. Başkan Hasan Avcı 2019 yılını, içinde dev yatırımlarla birlikte bütçede 4.5 milyon TL kârla kapattıklarını, 2020 yılında ise 10 milyon TL’lik bir kâr hedeflerinin olduğunu söyleyerek yatırımların süreceğinin sinyallerini verdi. Altıeylül’ü her zaman hak ettiği seviyeye ulaştırmak için çok çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Avcı, vatandaş için harcanacak her kuruşu en faydalı şekilde değerlendirdiklerine inandıklarını da vurguladı.

YOĞUNLUĞA MOBİL ÇÖZÜM



Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Avcı, bu projeler arasında millet kıraathanelerinin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Eskiden baruthane binasının bulunduğu mahalle için olumsuz durumlar teşkil eder hale gelmiş vaziyetteyken yapılan çalışmayla ilçeye geri kazandırıldığını ifade etti. Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için mobil uygulama sistemine geçileceğini dile getiren Avcı, hangi kütüphanede kaç tane sandalyenin boş olduğunu görüp randevu alınabileceğini söyledi. Öğrencilerin 15 dakika boyunca oturacakları yerleri rezerve edebileceğini söyleyen Avcı, bu uygulamanın pandemi sürecinde yaşanabilecek olan yoğunluğu önleyeceğini söyledi.

3 MİLLET KIRAATHANESİ DAHA



Büyük parklarda Zağnos Paşa, Hacı İlbey, Evrenos Gazi ve Karesi Bey’in kendilerini anlatan heykellerinin olacağını söyleyen Avcı, “Balıkesirli kendi geçmişini ve tarihini bilmiş olacak” dedi. Önümüzdeki yıl üç tane daha millet kıraathanesinin açılacağı müjdesini veren Avcı, yaptıkları millet kıraathanelerinin içinde kafeterya ve kütüphane olduğunu söyledi. Fakat ihtiyaçları göz önüne alarak içerisine bir tane de kreş koymayı planladıklarını dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ



Gündoğan Mahallesi, Yıldız Mahallesi ve Gaziosmanpaşa’nın bir kısmı ikişer katlı binalardan oluşuyor. Seçimlerden önce iki katlı binaları üç kata çıkartacaklarının sözünü verdiklerini söyleyen Avcı, bunun birinci adımını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

ŞEFKAT ELİ ‘ALGEM’



Altıeylül Gelişim Merkezi, sosyal hayatın her alanında 7/24 esasına göre çalışan ve Altıeylül sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi olan herkese dokunan birimlerden bir tanesi olarak görevini sürdürüyor.

Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM), kurulduğu günden bu yana 25 bin 253 aileye ulaştı; sosyal hizmet projeleri ile çocukların ve ailelerin yanında olmaya da devam ediyor. Son olarak “Hayallerime Işık Ol” projesi kapsamında lösemiyi yenen Muzaffer Güler’in hayalini gerçekleştirdi. Yamaç paraşütü ile uçma hayali olan çocuğun bu isteği yerine getirilmişti.

BÜTÇE 2 KATINA ÇIKARILDI



Pandemi sürecinde de 65 yaş üstü ve karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 7/24 esasına göre çalışmayı sürdürüyor. Pandemi süreci de göz önüne alınarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına ALGEM’in bütçesi Altıeylül Belediye Başkanlığı’nca 2 katına çıkarıldı ve ayrıca her geçen gün değişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni projeler geliştirilip yeni yardım etkinlikleri düzenleniyor.

250 BİN ADET MASKE DİKİLDİ



Gönüllülerin de yardımıyla maske dikmeye başlayan ALGEM, bu güne kadar 250 bin adet maske dikti ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Başkan Hasan Avcı, vatandaşların ikinci el kıyafetler yerine yeni kıyafetler alabilmeleri için küçük bir değişikliğe gidildiğini ve vatandaşların aile bireyleri sayısına göre 250 ile 900 lira arasında yeni kıyafet alışverişi yapabildiklerini söyledi. Başkan Avcı, üç tip şeklinde verilen market kartların 154, 175 ve 207 TL olacak şekilde ihtiyaç sahiplerine verildiğini, bu rakamların özellikle mart-nisan ayı gibi pandemi döneminin başlarında 2 katına çıkartılarak vatandaşa ulaştırıldığını dile getirdi. Avcı, ikinci ALGEM binasında sinema salonu, çocuk üniversitesi, uzmanlardan oluşan aile danışma merkezi ve etüt merkeziyle ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalarla hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

‘SİZİN DERDİNİZ BENİM DERDİM’



Kutludüğün, Meryemdere, Kuyualan, Ertuğrul, Bahçedere, Küpeler, Yeşilyurt ve Çukurhüseyin kırsal mahallelerini ziyaret eden Hasan Avcı, vatandaşlarla buluştu. AVCI, mahalle muhtarlarının da katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda mevcut sorunların giderilmesi ve olası sorunların önlenmesi için vatandaşlarla görüştü. “Sizin derdiniz benim derdim” diyen Avcı, Kovid-19 tedbirleri hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. “Maske, mesafe ve tedbir... Bu zor dönemleri birlikte atlatacağız” diyen Avcı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini anlattı.

VATANDAŞLARININ SAĞLIĞI İÇİN 7/24 HİZMET



Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, virüsün bazı yüzeylerde 28 gün hayatta kaldığı ortaya çıkmıştı. Bilimsel çalışmaları takip ederek strateji belirleyen Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, virüsün yüzeylerde kalma süresini de hesaba katarak dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Sürdürülen dezenfekte çalışmalarında merkez ve kırsal mahallerde bulunan parklar, duraklar, çocuk oyun alanları, pazar yerleri, camiler ve kamuya açık tüm alanlar sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca tedbirler kapsamında Altıeylül sınırları içerisinde bulunan tüm işletmeler devamlı olarak denetime tabi tutuluyor.

İBADETHANELERE DEZENFEKTE



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ibadethanelerin 29 Mayıs Cuma günü kademeli olarak ibadete açılacağını duyurmasının ardından da önlemler çerçevesinde toplu ibadetler tekrar başlamıştı. Altıeylül sınırlarında bulunan tüm ibadethanelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında temasın yoğun olduğu kapı, abdesthane, ayakkabılık, merdiven korkulukları ve tuvaletler başta olmak üzere birçok yüzey dezenfekte edildi. İbadethanelere girişlerde seccade ve maske zorunluğunun yanı sıra el hijyeni ve mesafe kuralları da sıkı bir şekilde uygulanıyor.