Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizmin başlangıç noktasının Alanya olduğunu belirterek, "Bu sene turist sayıları artıyor. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na gelen uçak ve turist sayısı sürekli artıyor." dedi. Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret ederek kutladı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlerden hemen sonra Yücel'i telefonla tebrik ettiğini, geçenlerde geldiğinde de Yücel'in Kardeş Şehir Projesi kapsamında yurt dışında olduğunu söyledi. Geçen beş yıl içerisinde Yücel'in Alanya'ya güzel hizmetler yaptığını aktaran Çavuşoğlu, "Seçim zamanında da uyum içerisinde Cumhur İttifakı olarak güzel seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın önüne, önümüzdeki beş yıl için güzel projeler ortaya koyduk." diye konuştu. Güzel bir ekip oluşturulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, seçim döneminde halka sundukları proje ve vaatlerin yerine getirileceğini ifade etti. Ankara'dan bitmesi gereken işlerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, el ele, omuz omuza çalışarak, Alanya'ya hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk turizm Alanya'dan başladı. Turizmin başlangıç noktasıdır Alanya. Bu sene turist sayıları artıyor. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na gelen uçak ve turist sayısı sürekli artıyor. Bundan sonraki süreçte sayı artarken kaliteyi de artırarak turizmden elde ettiğimiz geliri, kişi başı bin dolara yükseltmek için ne yapacağız, bunları da hep değerlendireceğiz."

(AA)