Akıllı ürünlerle Çin'e alternatif olacaklar

Yaklaşık 4 milyar dolar büyüklüğündeki armatür, valf, musluk vana ve tesisat ekipmanları sektörü pandemi nedeniyle küresel ölçekte oluşan akıllı ürünleri odağına alarak ihracatta vites artırmayı hedefliyor. Geçen yıl 1.5 milyar dolar ihracat yapan sektör, ileri teknoloji yerli ürünlerle alternatif dış pazarlara açılarak Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermeyi odak noktasına alırken Çin’e alternatif tedarikçi olmak için de kolları sıvadı.

BAĞIMLILIK AZALACAK



Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (Armatür Derneği) Başkanı Gökhan Turhan, pandemide hijyenik ürünlere ciddi talep artışı gözlemlediklerini söyledi. Salgınla tüm dünyanın Çin’e olan yüksek bağımlılığının yarattığı sıkıntıları yaşadığının altını çizen Turhan, “Bu nedenle yeni normalleşme döneminde Çin’e olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede tüm sanayi ürünlerinde tedarik zincirleri yeniden yapılanacak. Çin’e alternatif tedarikçilerin payları artacak” diye konuştu. Turhan, şunları söyledi:

YENİ PAZARLAR YOLDA



“10 binin üzerinde çalışanımızla katma değerli ürünler üretiyoruz. İhracatta ortalama kilogram satış fiyatımız 10 dolar seviyelerinde. Dünyadaki değişimlerin 2020-2021’de sektörümüze büyüme olarak yansıyacağını ve Türk sanayisinde teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Güney Amerika, Asya Pasifik, Sahra Altı Coğrafya, Avrupa ve Amerika Kıtası pazarlarının gittikçe artan bir öneme sahip olacağını bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

FOTOSELLİ ÜRÜNLERE İLGİ 2 KAT ARTTI



Gökhan Turhan, pandemide akıllı ürünlerin öne çıktığını belirterek, “Bu dönem bizler için dijitalleşme dönemi olacak. Armatür sanayinde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli işgücü istihdamı da öncelikli hedeflerden biri. Kovid-19’dan dolayı bu yıl fotoselli ürünlerde yüzde 150-200 arası bir satış artışı yaşandı. Bu da önceki yıllara göre 2-3 kat kadar bir artış demek oluyor” dedi. Turhan “Ürünlere özellikle resmi dairelerden, belediyelerden ve okullardan talep söz konusu. Covid-19 salgınının yarattığı koşullar armatür sanayinin müşterileri olan sektörleri önemli ölçüde olumlu etkileyecektir. Özellikle artan sağlık ve hijyen ihtiyacı nedeni ile içme suyu, kullanma suyu, atık su ve kanalizasyon alanlarındaki yatırımlar olumlu etki yaratacaktır. Sağlık ve hijyen konusu, armatür sektörünü yakından ilgilendiriyor, buradaki fırsatı hızlandırılmış süreçte karlılığa çevirebiliriz” ifadelerini kullandı.