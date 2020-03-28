Akdi faiz nedir? 2020 Akdi faiz oranı ne kadar, nasıl hesaplanır?

Akdi faiz hakkında vatandaşlar detaylı bilgi almak için sık sık araştırma yapıyor. Kredi kartınızın dönem borcunu ödedikten sonra uygulanan bir faiz türüdür. Akdi faiz her ay yaptığınız alışverişlerden sonra kartınıza yansır. Akdi faiz oranı ne kadar? Merkez Bankası tarafından alışveriş ve nakit çekim için 3 aylık periyotlarla uygulanmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

AKDİ FAİZ NEDİR?

Kredi kartınızın dönem borcunu ödedikten sonra uygulanan bir faiz türüdür. Akdi faiz mevcut dönem borcunun asgari tutar dışında kalan kısmı için uygulanır ve oranı %1,40'tır. Dönem borcunuzun asgari tutara kadar olan kısmı için %1,40 akdi faiz, asgari tutarın üstünde kalan kısmına ise ödememeniz durumunda %1,70 gecikme faizi işler.

2020 AKDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Kredi kartı kartlarına uygulanabilecek en yüksek kredi kartı gecikme faizi, 3 aylık periyotlarla Merkez Bankası tarafından açıklanır. Alışveriş ve nakit çekim için uygulanan 2020 güncel akdi faiz oranı aylık %1,40 iken güncel gecikme faiz oranı aylık %1,70 olarak belirlenmiştir.

AKDİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kredi kartı asgari ödeme gecikme faizi ödemeniz gereken asgari tutar ve asgari tutarın üstünde kalan kısma göre ayrı faiz oranlarına göre hesaplanıyor. Borcunuzu ödemediğinizde ya da sadece bir kısmını ödediğinizde borcunuza akdi faiz ya da gecikme faizi işler. Buna göre borcunuza uygulanacak faizlerin oranları şu şekilde olacak:

- Akdi faiz uygulanacaksa %1,40

- Gecikme faiz oranı uygulanacaksa %1,70

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