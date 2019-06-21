'Akdeniz'i kazdıkça Türkiye güçlenecek'

Ufuk KORCAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak” dedi. Dönmez, Dilovası’ndaki Belde Limanı’nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı’nda yaptığı konuşmada, “Fatih'ten edindiğimiz iş becerisine sahip mühendislerimizle Yavuz denizlere açılmaya hazır" dedi.

HAKKIMIZI SAVUNURUZ

Dönmez, "Yavuz, Akdeniz’in derinliklerini kazdıkça ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz Akdeniz’de istikrar, barış sağlayacak" diye konuştu. Türkiye’nin kıta sahanlığıyla ilgili tutumunu ortaya koyduğunu ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiğini kaydeden Dönmez, “Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi.

TEMMUZDA BAŞLIYOR

Dönmez, şöyle konuştu: "Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır. Denizlerimizde petrol ve doğalgaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak." Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de, “Yavuz, temmuz başında sondaja başlayacak” dedi.

Türkiye'siz bir çözüm olmaz

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da, “Çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak en mantıklı ve kârlı yolun Türkiye'den geçmesi gerektiğini söylüyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye'siz bir çözüm mümkün değil” dedi.

Berat Albayrak: Pruvası neta bahtı açık olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı paylaşımla ‘Yavuz’u uğurladı. Albayrak, “Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih’ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz’e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Galata Kulesi’nden 36 metre daha uzun

Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin özelliklerini şöyle anlattı:

- 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip.

- Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi’nden yaklaşık 36 metre daha uzun.

- Gemimiz 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabiliyor.

- Dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor.

- Toplam 140 personeli olacak Yavuz'a Akdeniz’deki seyri sırasında TCG Fatih Firkateyni eşlik edecek.

- Gemide spor ve sinema salonuyla, tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane yer alıyor.