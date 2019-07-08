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  3. Akaryakıt bayileri bu düzenlemeyle nefes alacak

Akaryakıt bayileri bu düzenlemeyle nefes alacak

Akaryakıt bayileri bu düzenlemeyle nefes alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), akaryakıt dağıtım şirketleri ile 13 bin dolayında bayiinin satılan her birim akaryakıttan alacağı paya ilişkin yaptığı kâr düzenlemesi sektörden tam not aldı.

Miray ÇİMEN

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, EPDK uzun zamandır sektörün beklediği taslak düzenlemeyi sektörün genel görüşüne açarak olumlu bir adım attığını ifade ederek, “EPDK kâr oranını bayi lehine minimum yüzde 55’e 45 oranında düzenlemeyerek sistemsel rahatlık sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

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