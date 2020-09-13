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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den ‘sıfırcı hoca'ya tepki: Sizin derdiniz ne?
13 Eylül 2020 Pazar 23:26 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den ‘sıfırcı hoca'ya tepki: Sizin derdiniz ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den ‘sıfırcı hoca'ya tepki: Sizin derdiniz ne"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin kredi notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'e tepki gösterdi.

Kovid-19 sürecinde en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye’ninki olduğunu belirten Canikli şunları söyledi: “Sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz? Verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada. Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız: Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye.”

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