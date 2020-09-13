AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den ‘sıfırcı hoca'ya tepki: Sizin derdiniz ne?

Kovid-19 sürecinde en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye’ninki olduğunu belirten Canikli şunları söyledi: “Sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz? Verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada. Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız: Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye.”