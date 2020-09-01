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  3. AGİ ücretleri bu yıl ne kadar, kaç TL oldu?
01 Eylül 2020 Salı 15:29 | Son Güncelleme:

AGİ ücretleri bu yıl ne kadar, kaç TL oldu?

AGİ ücretleri bu yıl ne kadar, kaç TL oldu"

AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyor ve işverenin gelir vergisinden düşülüyor.

Asgari ücrete dahil olan bu ücret asgari ücretten yüksek maaş alanlara ekstra olarak ödeniyor. Geçtiğimiz yıl bekar çalışana ödenen 191.85 TL'lik AGİ ücreti bu yıl 220,73 TL'ye çıktı. 

2020 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

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