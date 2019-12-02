AGİ ne kadar olacak? 2019-2020 AGİ (asgari geçim indirimi) tutarları nedir?

AGİ’nin ne kadar olacağı merak konusu. AGİ 2020 zammı ne zaman yapılacak? Her yıl asgari ücrete yapılan zam oranı ile beraber asgari geçim indirimi de artıyor. 2 Aralık’ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranını belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yapılacak zam oranının ardından AGİ de artacak. Geçtiğimiz yıl yapılan zam oranına haberimiz içerisinden ulaşabilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Yapılacak zam oranının ardından AGİ’nin ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ’ye yapılacak zam oranı da açıklanmış olacak.

Güncel açıklamalrı haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

2019 AGİ TUTARLARI

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.