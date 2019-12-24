AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? AGİ 2019 yılında ne kadar ödeniyor?

AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ pek çok çalışan için ek gelir olarak görülüyor. 2020 yılı yaklaşıkta AGİ zam oranı da merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ve yarın 4. toplantısını gerçekleştirecek. AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

AGİ 2020 NE KADAR OLACAK?

2020 AGİ’nin ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ’ye yapılacak zam oranı da açıklanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

2020 yılında uygulanacak asgari ücret bu hafta belli olacak. Komisyon dördüncü ve son toplantısını salı ya da çarşamba günü yapacak.

İşveren temsilcisi sendika TİSK, henüz teklifini açıklamadı.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı. Ancak işçi sendikaları, bunun kabul edilmeyeceğini vurguluyor.

Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

2019 AGİ TUTARLARI

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.