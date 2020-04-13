Af yasası ceza indirimi çıktı mı? Af yasası son gelişmeleri neler? Son dakika af haberleri

Af yasası ve ceza indirimi uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Yüzbinlerce mahkum ve ailesinin merakla beklediği af yasası hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda af yasası olarak bilinen ceza infaz kanununa 25 madde daha eklendi. Eklenen maddeler TBMM'de kabul edildi. Af yasası hakkında son gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ ÇIKTI MI?



Kamuoyunda af yasası olarak bilinen ceza infaz kanununa 25 madde daha eklendi. Eklenen maddeler TBMM'de kabul edildi. Af yasası ceza indirimi için görüşmeler devam ediyor.

AF YASASI SON GELİŞMELERİ NELER?



Ceza infaz yasası ile ilgili 70 maddelik düzenleme geçtiğimiz gün TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülüp kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda ise maddeler üzerinde görüşmeler başlandı. Burada yapılan oylamada infaz düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Diğer maddeler üzerindeki görüşmelerin de tamamlanmasının ardından düzenlemenin Resmi Gazetede yayınlanarak yasalaşması bekleniyor.

SON DAKİKA AF HABERLERİ



Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak.

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek. Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.