Af kimleri kapsayacak? 2020 Af kapsamına girmeyen suçlar hangileri? 2 Nisan af son dakika haberleri

Af kimleri kapsayacak? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ceza infaz indirimi düzenlenmesi kapsamında dün ilk olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklamalar gerçekleştirildi. Daha sonra ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesi kapsamı ve detayları belli oldu. Af ve infaz düzenlemesi ile ilgili merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AF KİMLERİ KAPSAYACAK?



Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Buna göre; hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre kısalıyor.

Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indiriliyor; ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak.

Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.

AF KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR HANGİLERİ?



Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:

- Terör

- Cinsel suçlar

- Kadına şiddet

- Adam öldürme.

AF SON DAKİKA GELİŞMESİ NE?



Ceza infaz yasası ile ilgili olarak yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin Adalet Komisyonu'nda bu hafta cuma günü görüşüleceği duyuruldu.

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı çizgi olarak belirttiği ve kamuoyu vicdanını yaralayacağı öngörülen "cinsel suçlar", "uyuşturucu", "kadına şiddet", "adam öldürme" ve "terör suçları" kapsam dışı bırakıldı.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ UZAYACAK

Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi, en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılıyor.

Terör, kasten öldürme suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla yükseltilecek.

Düzenleme ayrıca, ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle yaşamını idame ettiremeyen 65 yaş ve üstü hükümlüler, ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken azami süre sınırına bakılmaksızın, denetimli serbestliğe tabi tutulmasını öngörüyor.

Söz konusu değişiklikler, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacak. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin ise 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak kabul edilecek.

80 BİN HÜKÜMLÜYE ‘VİRÜS İZNİ' GELİYOR

Ceza infaz indirimi düzenlemesi ile ilgili olarak geçen hafta cinsel suçlar ile tüm uyuşturucu suçlarının da kapsama dâhil edilebileceği tartışılmış, ancak bu teklife Cumhurbaşkanı şiddetle karşı çıkmıştı. Bu itiraz ve tepkilerden sonra AK Parti'nin, taslak üzerinde yaptığı yeni çalışmada tartışma konusu olan başlıkların infaz indirimine dâhil edilmemesi kararlaştırıldı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları dün taslak üzerinde bir defa daha çalıştı. Edinilen bilgilere göre taslakta, kasten adam öldürme, terör, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçların infazında değişiklik yapılmıyor.

YÜZDE 75'İ CEZAEVİNDE...

Bu suçları işleyenler cezalarının yüzde 75'ini yine cezaevinde geçirecek. Terörle ilgili her türlü suç, kadına-çocuğa yönelik şiddet ve cinsel saldırı, uyuşturucu imal edenler, ticaretini yapanlar ve kasten adam öldürme suçu dışındaki suçların cezalarının infaz süresi ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ancak mükerrer işlenen suçlar, örgütlü suçlar (Mesela üç kişinin bir araya gelerek yağma suçu veya hırsızlık suçu işlemesi) ve uyuşturucu kullanımına yönelik suçlarda farklı bir indirim uygulanacak. Bu suçlardan ceza alanlar, mevcut düzenlemeye göre, cezalarının yüzde 75'ini cezaevinde geçiriyor. AK Parti'nin yeni hazırladığı taslakta ise, bu oranın yüzde 67'ye düşürülmesi öngörülüyor.

YOĞUNLUK AZALACAK

Öte yandan salgın tehlikesine karşı cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik açık cezaevlerinde kalanlar için yeni bir formül gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde kalan 70-80 bin civarında hükümlüye geçici süre ile ev hapsi verilmesi tartışılıyor. Bu düzenleme taslakta yer alırsa, şartları uygun olanlar 30 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılarak evde infaz şartlarına tabi tutulacak. Adalet Bakanı'na bu süreyi iki ay daha uzatma yetkisi verilecek. Koronavirüs tehdidi geçtikten sonra ise bu kişiler, yeniden cezaevine alınacak. İnfaz paketinde bu konuda geçici bir madde eklenecek ve yasa çıktıktan sonra, açık cezaevinde kalanlardan kimlerin izinle ev hapsine alınacağı belirlenecek. Ardından da hızla bu kişiler izinli olarak ev hapsine gönderilecek. Ev hapsine gönderilenlerin takibi de mevzuattaki ‘Evde infaz' şartlarına göre yapılacak. Açık cezaevindeki yoğunluk giderildikten sonra bu kez kapalı cezaevlerindeki mahkûmların bir bölümü, virüs tehdidi geçene kadar açık cezaevine alınacak.