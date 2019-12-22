Adviye Bergemann: Forbes 100' zenginlerinin yarısını Türkiye'ye getirdim

Milyarderler klübü üyeleri, kraliyet aileleri, Hollywood yıldızları… Kimi gizlice gelip, İstanbul’u tebdili kıyafet geziyor; kimsenin ruhu duymadan ülkesine dönüyor; kimi Göcek’in ıssız bir koydaki teknesinde magazin basınına yakalanıyor. Peki bu ‘ağır’ turistler Türkiye’ye nasıl geliyor, buradaki seyahatlerini kim organize ediyor. Aiada Turizm, Türkiye’de lüks turizm yapan, dünyanın sayılı dolar milyarderlerine ‘gizli turizm’ rotaları çizen az sayıda şirketten biri. 2003 yılında henüz Türkiye lüks turizmi bilmezken şirketi kuran Adviye Bergemann, “Bugüne kadar ‘Forbes 100’ün yarısını Türkiye’ye getirdim” diyor.

SWAROVSKI, JACK MA…

‘Gizli turizm’ yapıyorsunuz ama Türkiye’ye getirdiğiniz ünlüler arasından ismini açıklayabilecekleriniz var mı?

Tabii isimlerin çoğunu gizlilik nedeniyle paylaşamıyoruz. Bazı misafirlerimiz var ki kaldıkları otel bile tam olarak kimi misafir ettiğini bilmiyor. Ama söyleyebileceklerim arasında Swarovski Ailesi, Alibaba’nın sahibi Jack Ma var, Tiffany’nin torunu ile Kuveyt ve Ürdün kraliyet aileleri var.

Peki bu insanlar seyahatlerini neye göre seçip, planlıyorlar?

Bill Gates, Jack Ma, Jeff Bezos gibi insanlar oturup internetten nereye gideyim diye araştırmıyorlar tabii ki. Bu işin dünyada kompetanları var. Onlar da bu kişilerden seyahat danışmanlığı alıyorlar. Bu insanlar onlara 3-5 yıllık planlar yapıyorlar.

O halde sizin önce danışmanların kadrajına girmeniz gerekiyor…

5-6 yıl önce bu lüks pastasından pay alan tüm paydaşlar olarak sesimizi daha gür çıkaralım ve lüks segmentten daha fazla pay alalım diye LuxinTurkey diye bir platform kurduk. Ben bu platformun da başkanlığını yürütüyorum. Ve LuxinTurkey olarak biz her yıl bu 300 danışmanı Türkiye’ye davet ediyoruz. Onlara Kapadokya’yı, Göbeklitepe’yi, Efes’i gösteriyoruz. Artık buralar da patronlar klübünün takviminde.

1 MİLYON DOLAR HARCAYAN DA VAR

Lüks turist ne kadar para harcar?

Bir turistin lüks statüsüne girmesi için uçak-otel dışında günlük en az 1000 dolar harcıyor olması lazım. Uçak ve otel dahil de minimum 7 bin dolar diyebiliriz. Tabii burada bir üst limit yok. Getirdiğimiz misafirlerimiz arasında 1 milyon dolar harcayan da var.

Nereye harcıyorlar bu kadar parayı?

Türkiye’nin hem ürün çeşitliliği yüksek hem de kıymetli ve pahalı ürünleri oldukça fazla. Mesela Avrupa’nın en pahalı süiti İstanbul’da Çırağan’ın saray süiti. Başka hangi ülkede Boğaz’ın kenarında bir sarayda konaklama imkanı var. Pahalı konuklamanın üstüne helikopterle transferi, özel tekneyle gezisini alt alta koyunca ciddi rakamlara ulaşılıyor.

SU VE TUVALET KAĞIDINA KADAR DÜŞÜNÜYORUZ

Seyahat rotası dışında nelere dikkat ediyorsunuz? Bu milyarderlerin özel talepleri de oluyor mu?

Hiçbir hataya, hiçbir boşluğa mahal vermemek için geziyi saniye saniye planlıyoruz. Kişinin yatacağı yataktan içeceği suyun markasına, kullanacağı tuvalet kağıdına kadar her şey önceden hazırlanıyor. Mesela Jack Ma’nın 10 günlük seyahati için tam 5 klasör hazırladık.

JAMES BOND GİBİ ÇATIYA ÇIKARIYORUZ

Peki İstanbul’da nereleri geziyorlar?

Topkapı listede ilk. Ayasofya’yı gece açtırıyoruz. Bond gibi Kapalı Çarşı’nın çatısına bile çıkıyoruz.

DÜNYA SERVETİNİN %25’İ LÜKS GEZGİNLERİN

Dünya lüks turizm pazarı ne kadar, biz Türkiye olarak bundan ne kadar pay alıyoruz?

Dünyadaki lüks seyahat ve konaklama pazarının büyüklüğü 350 milyar euro. Her yıl gezen 750 milyon turistin yüzde 3’ünü lüks seyahat edenler oluşturuyor. Bu kesim dünya servetinin yüzde 25’ini elinde bulunduruyor. Sayıları 25 milyon civarında olan lüks gezginlerden Türkiye’nin aldığı pay çok düşük. Biz LuxinTurkey platformuyla bu payı artırmayı hedefliyoruz.

ARTEMİS İÇİN ZENGİNLERDEN BAĞIŞ PLANI

Bir de Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği’ni (USTUD) kurdunuz. Bu derneğin ne gibi faaliyetleri olacak?

İlk çalışmamız Artemis’le ilgili olacak. Artemis dünyanın 7 harikasından biri. Ama ortada ne bir müze var, ne bir çevre düzenlemesi. Biz bu konuda bir farkındalık yaratmak, o çevreyi biraz düzenlemek, o havayı o görkemi biraz verebilmek için bir çalışma başlattık. Haziran ayı içinde Efes’te bununla alakalı bir organizasyon yapılacak. Dünyanın önemli varlıklı kişilerini burada yapılacak özel bir geceye davet edeceğiz. Onlardan bağış toplayarak Artemis çevresinin düzenlenmesine katkı sağlayacağız.