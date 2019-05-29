Adin Hotel'in Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı

Adin Hotel'in nitelikli, bakımlı ve tertemiz plajı, uluslararası alanda ve turizm konusunda büyük önem taşıyan Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.



Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara uluslararası alanda verilen prestijli bir çevre ödülüdür. Temiz bir denizi, plajı ve iyi bir çevre yönetimi yapıldığını temsil etmektedir.