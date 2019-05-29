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29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:39 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:39

Adin Hotel'in Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı

Adin Hotel'in Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı

Misafirlerini kusursuzca ağırlayan Adin Hotel, çevreye de aynı özeni göstermeye devam ediyor.

Adin Hotel'in nitelikli, bakımlı ve tertemiz plajı, uluslararası alanda ve turizm konusunda büyük önem taşıyan Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara uluslararası alanda verilen prestijli bir çevre ödülüdür. Temiz bir denizi, plajı ve iyi bir çevre yönetimi yapıldığını temsil etmektedir.

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