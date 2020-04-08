Açık Kapı bayram harçlığı son dakika gelişmesi: İşte İçişleri Bakanlığı bayram harçlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verileceği haberlerinin aslı olmadığını açıkladı. İşte İçişleri Bakanlığı bayram harçlığı açıklaması haberimide..

SON DAKİKA BAYRAM HARÇLIĞI AÇIKLAMASI

"İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verilecek. www.açıkkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer" açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz." haberinin asılsız olduğunu açıkladı.