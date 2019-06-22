'Açık büfe okulculuk'a karşı önlemler alınmalı

Mektebim okullarının CEO’su Servet Özkök, son dönemde bilinçsiz yatırımcıların eğitim sektörüne girmesiyse ‘açık büfe okulculuk’ yapılmaya başlandığını söyledi. Bu sektöre girmek için okul ekosistemin çok iyi bilmek gerektiğinin altını çizen Özkök, “Eğitim sektöründe yatırımların öyle hemen geri dönüşü söz konusu değil. Ancak son dönemde kısa vadeli para kazanma hedefiyle çok fazla okul açıldı. Sektörün gidişatını çok iyi görmüyorum” dedi.

HERKES OKUL AÇMAMLI

Okulların kira giderlerinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Özkök, “50 bin liralık okulun verdiğini, 20 bin liralık okul da vermeye kalkıyor. O fiyatlara bunların hepsini verebilmek mümkün değil" diye konuştu. Özkök, bunun sonucunda bazı mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirterek, "Bence Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yapmalı. Finansal yeterliliği olmayanlar okul açamamalı. Bu süreçte yatırımını öğretmene yapan kurumlar ayakta kalacak" dedi.

KODLAMA DERSİ ÖNEMLİ

Türkiye’deki eğitim kurumlarında en fazla yaşanan suiistimlallerden birinin de patronların şirketlerinden para çekmesi olduğunun altını çizen Özkök, "Mektebim’de ise patronlar sadece burayı finanse etme derdinde" diye konuştu. Kodlama dersine de dikkat çeken Özkök, "Kodlamanın amacı her öğrenciyi yazılım mühendisi yapmak değil, her öğrenciye belirli bir düşünme sistemi kazandırmaktır" dedi.

Kendi modelimiz olmalı

OECD ülkelerinin katıldığı PISA sınavına göre, Türkiye’nin eğitimde durumundan memnun olunacak bir konumda olmadığını vurgulayan Servet Özkök, “Diğer yandan Finlandiya ve Singapur gibi ülkelerde uygulanan modelin bize ne kadar uyacağı da tartışılır. Biz kendi modelimizi ortaya koymalıyız. Kısa vadede hızlı bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin güçlü bir bağa sahip olduğu bir sisteme geçilmeli. Bizim gibi özel okullar bunu yapabiliyor fakat özel okula gitme oranının en fazla yüzde 10 olduğu bir ülkede bu yeterli olmuyor” diye konuştu.

Öğretmenlere eğitim

Mektebim bünyesinde hazırlanan ‘Sana Değer Öğretmenim’ programı hakkında da bilgi veren Özkök, şöyle devam etti: “Kurum olarak en önemli gündemimiz öğretmenler. Yeni dönemde tüm öğretmenlere ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla destek olacağız. Ayrıca öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine de destek olacağız. Türkiye’nin önemli üniversiteleriyle eğitim işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Bu anlaşmalarla gerek yüksek lisans gerekse sertifika programları düzenleyerek, kendi yöneticilerimizi yetiştireceğiz.”