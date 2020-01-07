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'Aboneler Wi-Fi şifresini herkesle paylaşmamalı'

'Aboneler Wi-Fi şifresini herkesle paylaşmamalı'

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, aksi halde bu Wi-Fi adresi üzerinden suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesinin de sorumlu olduğunu bildirdi.

Önal, Yargıtay’ın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte, bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu. 

IP ADRESİ, DİJİTAL KİMLİK 

İnternet abonelerinin dijital ortama bağlanırken çıkış yaptıkları IP adreslerinin kullanıcıların dijital kimlikleri olduğunu belirten Önal, abonelerin şifrelerini başkalarıyla paylaşmasıyla, internetteki kimliklerini de paylaşmış olduklarını söyledi.


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