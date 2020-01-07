'Aboneler Wi-Fi şifresini herkesle paylaşmamalı'

Önal, Yargıtay’ın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte, bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu.

IP ADRESİ, DİJİTAL KİMLİK

İnternet abonelerinin dijital ortama bağlanırken çıkış yaptıkları IP adreslerinin kullanıcıların dijital kimlikleri olduğunu belirten Önal, abonelerin şifrelerini başkalarıyla paylaşmasıyla, internetteki kimliklerini de paylaşmış olduklarını söyledi.