ABD'ye Çin ürünü yerine Türk malı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Çin mallarının ABD’ye girişini kısıtlıyor. Bu dönemde Türk ürünleri de ABD pazarı için ciddi bir alternatif olmaya başladı. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Ali Osman Akat, ABD’nin Çin’den aldığı ancak iki ülke arasındaki ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedarik süreci aksayabileceği belirtilen bazı ürünler için Türk firmalarının pazara girebileceğine dikkat çekti.

AVRUPA’DAN DA ARTTI

Akat, şöyle konuştu: “Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle tedariki aksayabilecek kimya, mobilya, oyuncak, plastik, tekstil, ayakkabı, deri, lastik, seramik gibi sektör ve ürünler, Türk markalarının pazara girişi ve tutunması için önemli bir kanal oluşturabilir. Çin’den ithal edilen ürünlerde bu virüsün taşınabileceği algısı nedeniyle bu ülke mallarına karşı direnç oluşmaya başladı, bu da siparişlere yansıyor. Hatta kendi şirketim Lactone’un kozmetik sektöründe son 15 günde siparişlerimiz neredeyse 4 kat arttı. Sadece ABD değil, Avrupa’dan gelen siparişlerde de artış oldu.”

TÜRK ÇELİĞİ DEVREDE

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da, şöyle konuştu: “Koronavirüs etkisiyle Çin’in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesi muhtemel. Bu durum Türkiye için avantaj oluşturabilir. Bu bakımdan Çin’in virüs sebebiyle geri planda kalabileceği pazarlardaki talepleri Türk çelik sektörünün karşılaması mümkün."

ÜRETİCİLERE ÇAĞRI: SİPARİŞ ARTIŞLARI İÇİN HAZIR OLUN

Akat, Türk üreticilerinin üretim planlamalarını bu konjonktüre göre yapması gerektiğini ifade ederek, hızlı sipariş artışı durumunda talepleri karşılamak için kapasite kullanımlarını ve ham madde tedariklerini yönetebilmenin önemli olduğunu dile getirdi. Koronavirüsün tedavisi bulunsa bile oluşan algının etkisinin en az bir sene devam edebileceğini vurgulayan Akat, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğuna işaret ederek, Çin’deki bu açığın söz konusu hedefin yakalanmasında bir basamak olabileceğini belirtti.

BURBERRY DE MAĞAZALARI KAPATTI

Çin'de peş peşe mağaza kapatan şirketlere İngiliz moda devi de eklendi. Lüks perakende zinciri Burberry, ülkedeki 64 mağazasından 24’ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı. Açıklamada, talepteki gerilemenin ‘ciddi’ olduğuna dikkat çekildi ve bunun hem Çin hem de Hong Kong’da yaşandığını ifade etti. Açıklamada, bu aksiyonların mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi.

OTOMOTİV DEVLERİNİN MOLASI BİTTİ

Çin'deki ölümcül virüse yönelik alınan önlemler kapsamında, Hyundai Motors, iştiraki Kia Motors, Toyota Motor Corp. ve Honda Motor Corp. gibi otomobil üreticileri ara verdikleri üretime 17 Şubat’ta tekrar başlayacak. LMC Automotive araştırmacısı, bu ölümcül salgının üçüncü çeyreğe sarkması durumunda Çin’in otomotiv piyasasının bu yıl yüzde 10 ya da daha fazla daralabileceğini belirtti.