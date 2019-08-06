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  3. ABD'ye büyük şok! Son 10 yılın en kötüsü

ABD'ye büyük şok! Son 10 yılın en kötüsü

ABD'ye büyük şok! Son 10 yılın en kötüsü

Çin ile ABD ticaret savaşlarının derinleşmesi Borsalarda sert düşüşe neden oluyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi açılışta % 2.1 düşerken S&P 500 Endeksi % 2.1, Nasdaq Endeksi ise %2.6 düştü. S&P Endeksi böylece 13 Mayıs'tan beri en büyük günlük düşüşü kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 

Çin para birimi yuanın dolar karşısında değer kaybetmesiyle bugün küresel finans piyasalarda sert satışlar yaşandı. Bugün Avrupa borsalarında da kayıplar %2'ye ulaştı. Stoxx 600 endeksi de %2'nin üzerinde düştü. Japonya'da Topix endeksi % 2'ye yakın düşerken Çin'in Şanghay borsası da %1.6 düştü.

(Bloomberg)

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