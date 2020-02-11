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ABD'li ve Türk 110 dev şirket bir araya gelecek

ABD'li ve Türk 110 dev şirket bir araya gelecek

Washington’da 14-16 Nisan’da düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışılacak. 

Türk ve Amerikan iş dünyası, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için 14-16 Nisan’da Washington’da buluşacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı’nda (American Turkish Conference), ABD’li ve Türk yaklaşık 110 dev şirketin bir araya gelmesi bekleniyor. Amerikan Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, “TAİK ile birlikte, bu şirketlerin CEO’ları ve üst düzey temsilcilerini Washington’da buluşturmak için ortak bir çalışma yürütüyoruz” dedi. 

HEDEF SEKTÖRLER 

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da “TAİK olarak iki ülke arasındaki ticareti tüm boyutlarıyla mercek altına alan bir rapor da hazırladık. Konferans süresince, ABD’li dostlarımız ile hedef sektörlere odaklanarak karşılıklı ticaret hacmimizi en üst seviyeye taşımanın yollarını arayacağız” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE ÖZELİNDE KAPSAMLI ÇALIŞIYORUZ 

Choksy, “Amerikan Ticaret Odası olarak 2013’ten bu yana Türkiye özelinde çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz” dedi. Yalçındağ ise 5 ana başlıkta enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomi, turizm ve savunma sanayii alanlarını ele alacaklarını belirtti


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