ABD'li savunma devlerinden 121 milyar dolarlık birleşme

Amerika’nın en büyük savunma sanayi şirketlerinden Raytheon ve ABD’li endüstri devi United Technologies’in havacılık bölümü birleşme kararı aldı. Toplam piyasa değeri 170 milyar dolara yakın olan iki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkacak şirketin büyüklüğünün 121 milyar doları bulması bekleniyor. Oluşacak yeni şirketeyse Raythe Technologies ismi verilmesi kararlaştırıldı. İki şirket, geçen yıl toplamda 74 milyar dolarlık satış yapmıştı. Böylelikle Boeing’in ardından ülkenin en büyük havacılık ve savunma şirketi oluşacak.

27 MİLYAR $'LIK SATIŞ

Patriot ve Tomahawk gibi füze savunma ve hücum sistemlerinin yanı sıra uydu sensörleri ve radar teknolojileriyle bilinen, H.A.A.R.P. (Yüksek Frekanslı Aktif Aurora Araştırma Programı) projesinin bilimsel araştırma patentine sahip Raytheon geçen yıl 27 milyar dolarlık satış yapmıştı.

KOKPİT VE MOTOR

United Technologies (UT) ismiyle faaliyet gösteren holding ise Pratt & Whitney markasıyla jet motorları üretimi ve kokpit kontrol sistemleri geliştiricisi olarak biliniyor. UT, geçen sene ticari ve askeri hava araçlarına ürün ve hizmet tedariki yapan Rockwell Collins’i de satın almıştı. UT CEO’su Greg Hayes, yaptığı açıklamada geniş bir AR-GE kapasitesine ulaşılacağını belirtti.

SİVİL VE ASKERİ ÜRETİM

UnIted Technologies’in bir alt kuruluşu olarak çalışan Pratt & Whitney, Airbus’un A220 ve A320neo ve A380’de kullanılan jet motorlarını üretiyor. Şirket ayrıca askeri alanda F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarına da motor üretiyor.

2020'DE TAMAMLANACAK

2020 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen birleşmeden doğacak yeni şirketin Boston merkezli olması beklenirken, United Technologies’in hissesi yüzde 57, Raytheon’un da yüzde 43 hissesi olması planlanıyor. ABD basınında Raytheon CEO’su Thomas Kennedy’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Hayes’in ise CEO’su olacağı yazılıyor.