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  3. ABD ile e-ticaret artışa geçti
17 Haziran 2020 Çarşamba 06:15 | Son Güncelleme:

ABD ile e-ticaret artışa geçti

ABD ile e-ticaret artışa geçti

Koronavirüs nedeniyle artan e-ticaret satışları, Türkiye'nin ihracatında önemli bir kapı olma yolunda.

E-ticaret satışlarının en fazla artış gösterdiği pazarların başında, salgından en fazla etkilenen ülkelerin başını çeken ABD geliyor. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye ile ABD arasındaki ticarette e-ticaretin önemli bir pay almaya başladığını vurguladı.

700 MİLYAR DOLAR

Terzioğlu, “ABD’de perakendede e-ticaretin payının 700 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor” dedi. Terzioğlu, “ABD’nin 2019’da 1.3 milyar dolar zeytinyağı ithalatı oldu. Hazır giyimde ise pamuklu ürünlere büyük talep var. Türk firmaların önünde bu sektörde büyük fırsat bulunuyor” dedi.

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