A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında
A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce müşteri tarafından merak ediliyor. A101'e gelen ürünler arasında HI-LEVEL 55" Smart Lev Tv 2.599 TL'den, Akasya 89 parça deri kutulu çatal kaşık bıçak takımı 699,95 TL'den, Mutlu akü 379,95 TL'den, çok amaçlı kutu 1,95 TL'den, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL'den, arzum seramik tabanlı ütü 129 TL'den, seramik tabak çeşitleri 6,50 TL'den satılıyor. İşte aktüel ürünlerin tamamı....
A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri bugün itibari ile markete hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. A101 aktüel ürünleri arasında Mutlu akü 379,95 TL'den, çok amaçlı kutu 1,95 TL'den, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL'den, arzum seramik tabanlı ütü 129 TL'den, seramik tabak çeşitleri 6,50 TL'den satılıyor.