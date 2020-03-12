Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2318
  • 7,042
  • 330.483
  • 100966
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor" İşte A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce müşteri tarafından merak ediliyor. A101'e gelen ürünler arasında HI-LEVEL 55" Smart Lev Tv 2.599 TL'den, Akasya 89 parça deri kutulu çatal kaşık bıçak takımı 699,95 TL'den, Mutlu akü 379,95 TL'den, çok amaçlı kutu 1,95 TL'den, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL'den, arzum seramik tabanlı ütü 129 TL'den, seramik tabak çeşitleri 6,50 TL'den satılıyor. İşte aktüel ürünlerin tamamı....

A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri bugün itibari ile markete hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. A101 aktüel ürünleri arasında Mutlu akü 379,95 TL'den, çok amaçlı kutu 1,95 TL'den, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL'den, arzum seramik tabanlı ütü 129 TL'den, seramik tabak çeşitleri 6,50 TL'den satılıyor.


Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular

Sağlık bakanlığı tek tek açıkladı! Koronavirüs(COVID-19) nasıl bulaşır? Nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?