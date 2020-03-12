A101'e bugün hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri bugün itibari ile markete hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. A101 aktüel ürünleri arasında Mutlu akü 379,95 TL'den, çok amaçlı kutu 1,95 TL'den, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL'den, arzum seramik tabanlı ütü 129 TL'den, seramik tabak çeşitleri 6,50 TL'den satılıyor.