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  3. A101'e bugün neler geliyor? Hızlıca tükenen 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu sizlerle

A101'e bugün neler geliyor? Hızlıca tükenen 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu sizlerle

A101'e bugün neler geliyor" Hızlıca tükenen 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu sizlerle

13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hediyelik ürünlere de yer alıyor. A101'de bugün canlı orkide 34,95 TL, Özsüt 350 gr kalpli pasta 10,95 TL'den, Beşüzzi 450 gr kalpli pasta 14,25 TL'den, Nuh'un Ankara Domatesli kalp makarna 2,45 TL'den satılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

A101'de bugün neler var? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. A101 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Bu hafta Sevgililer Günü'ne özel ürünlere de yer verilen A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101'de bugün canlı orkide 34,95 TL, Özsüt 350 gr kalpli pasta 10,95 TL'den, Beşüzzi 450 gr kalpli pasta 14,25 TL'den, Nuh'un Ankara Domatesli kalp makarna 2,45 TL'den satılıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu..

 


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