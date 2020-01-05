A101 9 Ocak 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'de bu hafta neler var?

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101 9 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. A101 9 Ocak Perşembe aktüel ürünlerinde bu hafta Xiomi Redmi 8 Cep Telefonu 1.149 TL, A4 Tech Kablosuz Klavye ve Mouse 65 TL, Arzum El Blender Seti 159 TL, Mama Sandalyesi 54.95 TL, Samsung Full HD TV 1.999 TL, Hi Level Full HD Smart Led Tv 1.499 TL, SEG Çamaşır Makinesi 1.099 TL, SEG Buzdolabı 1.199 TL, Singer Dikiş Makinesi 699 TL, Arzum Seramik Tabanlı Ütü 109 TL, SanDisk 64 GB USP 59.95 TL, Sinbo Çift Taraflı Döküm Tava 109.95 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 27.95 TL’den satışa sunuluyor. İşte A101 9 Ocak aktüel ürünleri