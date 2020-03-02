A101 5 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Kadınlar Günü aktüel ürünleri neler?
A101 her hafta olduğu gibi bu hafta Perşembe günü yine birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Kadınlar Günü'ne özel ürünlere de yer veren A101'in aktüel ürünleri merak ediliyor. Binlerce müşterinin beklediği, A101 5 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre, Toshiba 43" Full Hd Smart Led Tv 2099 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.149 TL'den, canlı orkide 34,95 TL'den, orkide saksısı 4,95 TL'den satılıyor...
A101 Kadınlar Günü aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı binlerce A101 müşterisi tarafından araştırılıyor. A101 her Perşembe birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri müşterisinin beğenisine sunuyor. A101 5 Mart aktüel ürünler kataloğuna göre, Toshiba 43" Full Hd Smart Led Tv 2099 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.149 TL'den, canlı orkide 34,95 TL'den, orkide saksısı 4,95 TL'den, bayan kol çantası 19,95 TL'den, bayan simli spor ayakkabı 39,95 TL'den satılıyor.