A101 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 okul malzemeleri

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin satıldığı markete bu hafta birbirinden güzel kırtasiye ürünleri geliyor. Broşür içerisinde A4 80 yaprak spiralli plastik kapaklı defter 3,95 TL, A4 72 yaprak spiralli karton kapaklı defter 3,75 TL, 96 yaprak lastikli sert kapaklı not defteri 7,45 TL, 100 yaprak spiralli not defteri 1,65 TL, körüklü 13 bölmeli evrak dosyası 7,95 TL, 20’li sunum dosyası 4,25 TL fiyatı ile bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.