A101 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 2019 A101 aktüel okul malzemeleri
A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin satışa çıkarıldığı markete bu hafta okul malzemeleri geliyor. 29 Ağustos kataloğu içerisinde 20’li sunum dosyası 4,25 TL, a4 çıtçıtlı dosya 0,90 TL, stick yapıştırıcı 1,65 TL, şerit daksil 3,45 TL, lisanslı art beslenmeli ilkokul çantası 39,95 TL, lisanslı wide beslenmeli ilkokul çantası 29,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta okul malzemeleri satışa çıkıyor. A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Okulların açılmasına az bir zaman kala market birbirinden güzel kırtasiye ürünlerini raflarına ekliyor. Bu hafta broşüründe 20’li sunum dosyası 4,25 TL, a4 çıtçıtlı dosya 0,90 TL, stick yapıştırıcı 1,65 TL, şerit daksil 3,45 TL, şekilli neon yapışkanlı not kağıdı 1,75 TL, mantar pano 6,95 TL, lisanslı 4’lü oyun hamuru 8,95 TL, lisanslı boyama önlüğü 9,75 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.