A101 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 2019 A101 aktüel okul malzemeleri

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta okul malzemeleri satışa çıkıyor. A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Okulların açılmasına az bir zaman kala market birbirinden güzel kırtasiye ürünlerini raflarına ekliyor. Bu hafta broşüründe 20’li sunum dosyası 4,25 TL, a4 çıtçıtlı dosya 0,90 TL, stick yapıştırıcı 1,65 TL, şerit daksil 3,45 TL, şekilli neon yapışkanlı not kağıdı 1,75 TL, mantar pano 6,95 TL, lisanslı 4’lü oyun hamuru 8,95 TL, lisanslı boyama önlüğü 9,75 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.