A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı? A101'de bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 26 Aralık 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Her hafta market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Aldın aldın fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 26 Aralık Perşembe günü Elektrikli üç tekerlekli motosiklet 16.999 TL, çift kişilik nevresim takımı 95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.