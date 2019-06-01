95 km hızı geçmeyen yakıt giderini yüzde 15 azaltabilir

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, bayram tatili boyunca 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını öngördüklerini belirterek, "Alınacak basit önlemler ve alışkanlıkları değiştirerek akaryakıt giderini yüzde 15 azaltmak mümkün" dedi. Kalsın, "Basit önlemlerle araç başı 50 liralık bir tasarruf sağlamak bile ekonomi için 750 milyon liralık değer anlamına geliyor" diye konuştu. Kalsın, alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

MOTOR DEVRİ ÖNEMLİ

- Aracın lastik basıncının kullanım kılavuzunda önerilen ayarda olmasına dikkat edin. Yeterince şişmemiş lastikler de yakıt giderini artırır.

- Araç, saatte 95 km yerine 115 km ile kullanıldığında yüzde 15 fazla yakıt tüketir.

- Motor yüksek devirde kullanılmamalı ve motor devrine uygun vites kullanılmalı.

- Camları kapalı tutun, depoyu aşırı doldurmayın.

- Aracın motor hava filtresini belirli periyotlarda temizleyin ya da değiştirin.

İstanbul Antalya arası 100 liralık tasarruf

Murat Kalsın, İstanbul’dan Antalya’ya gidecek ve geri dönecek bir otomobilin 1400 km yol kat edeceğini belirterek, şöyle konuştu: "100 litre akaryakıt harcayacak. Benzinli bir araçta yakıt ücreti 700 TL. 95 km'nin üzerine çıkmadan, radyal lastik kullanarak yüzde 15 tasarruf mümkün, bu da 100 TL’lik bir tasarruf anlamına geliyor."