900 milyar dolarlık kongre pastasında payımız artırılacak

Türkiye’nin 900 milyar dolarlık dünya kongre ve fuar pazarından 9 milyar dolara yakın pay aldığına dikkat çeken Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, şunları söyledi: “İstanbul ve Antalya, hem tesis kalitesi hem de turizm potansiyeliyle dünya kongre ve fuarlara ev sahipliği yapmak için son derece uygun. Türkiye’nin dünya turizm pastasından hak ettiği payı alması için uluslararası kongre turizminde sıçrama yapması lazım.”

İKİ KATI HARCIYORLAR

Bunun için global mecralarda destinasyon odaklı tanıtımların yapılması gerektiğini vurgulayan Alkaya, “Turizm gelirimiz ancak bu yolla artar.Çünkü kongre ve fuar için gelenler deniz kum güneş turistinden 2 katı fazla harcıyor" dedi.

100 bin kişiyi ağırlayacak

2019 yılı sonunda 50 milyon dolarlık yatırımla Antalya’nın Belek Bölgesi’ne 15 bin metre kare kapalı alanı 5000 metre kare açık alanı olan devasa bir kongre merkezi inşa eden Cormelia Grubu da toplantı ve fuar turizminde hedef yükseltti. Zafer Alkaya, “NEST Kongre ve Fuar Merkezi, 2020 yılında 100 gün doluluk ve 100 bin kongre misafiri ağırlamayı hedefliyor” diye konuştu.