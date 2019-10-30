84.dönem özel güvenlik sınav soruları haberimizde! Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

84.dönem özel güvenlik sınav soruları arama motorunda araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı 84. Temel Eğitim 60. Yenileme Eğitim Sınavını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi ve sorular yayınlandı. Şimdi gözler Özel güvenlik sınav sonuçlarına çevrildi. Sınavdan 60 puan alanlar sertifika almaya da hak kazanmış olacak. Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

84. ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 8 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar EGM’nin resmi internet adresinin duyurular kısmından takip edilebilecek. Özel güvenlik sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI YAYINLANDI

20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları yayınlandı.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak