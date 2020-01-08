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  3. 8 Ocak 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

8 Ocak 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

8 Ocak 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları tarihi yükselişi ile birlikte altın sahiplerini heyecanlandırdı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı 8 Ocak'ta gram altın 304 liradan alınıyor, 305 liradan satılıyor. Çeyrek altın 488 liradan alınıyor, 500 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden son dakika açıklamalarını takip edebilir, güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

8 Ocak altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılan konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altındaki yükselişin ne kadar süreceğini öğrenmek istiyorlar. Özellikle yatırım için bu yöntemi seçenler fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyorlar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı. 8 Ocak altın fiyatları haberimizde sizlerle.

8 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 304 liradan alınıyor, 305 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 488 liradan alınıyor, 500 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1952 liradan alınıyor, 1994 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                 PAZARTESİ              SALI                 

                                                      Alış        Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   302,70      302,90     301,10     301,30    

Cumhuriyet Ata Lira        1.995,00    2.016,00   1.984,00   2.005,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       276,00      280,00     274,60     278,60    

Lira(Tam) Ziynet           1.950,00    1.970,00   1.939,00   1.959,00  

Yarım Ziynet               975,00      985,00     970,00     980,00    

Çeyrek Ziynet              488,00      493,00     485,00     490,00     


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