Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 8 Nisan altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, ekonomi ile yakından ilgilenenler, yatırımcılar ve altın satın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yükseliş seyrinde olan altının güncel fiyatları merak ediliyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 358,8 liradan tamamladı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.650 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 doların destek, 1.665 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

8 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 360,2 liradan alınıp satılıyor.

8 NİSAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 509,57 liradan alınıyor, 521,42 liradan satılıyor.

8 NİSAN TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.142,47 liradan alınıyor, 2.174,95 liradan satılıyor.