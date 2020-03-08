8 Mart 2020 altın fiyatları: Anlık, canlı çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Mart 2020 altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem gördü. Bugün çeyrek altın 524 liradan alınıyor, 537 liradan satılıyor.

8 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 327 liradan alınıyor, 327 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 524 liradan alınıyor, 537 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2097 liradan alınıyor, 2143 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1048 liradan alınıyor, 1074 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 328,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 324,70 324,90 328,30 328,50

Cumhuriyet Ata Lira 2.140,00 2.161,00 2.164,00 2.185,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 296,00 300,00 299,40 303,40

Lira(Tam) Ziynet 2.091,00 2.111,00 2.114,00 2.134,00

Yarım Ziynet 1.046,00 1.066,00 1.057,00 1.067,00

Çeyrek Ziynet 523,00 528,00 529,00 534,00