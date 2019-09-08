8 Eylül altın fiyatları: canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Anlık altın fiyatları nasıl? Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden oldu. Bir süredir yatırımcısını sevindiren altın cuma günü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işleme alındı.

İŞTE 8 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 446,42 TL’den alınıyor, 456,54 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 276,68 TL’den alınıyor, 276,75 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 889,33 TL’den alınıyor, 912,32 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 1.847,00 TL’den alınıyor, 1.875,00 TL’den satılıyor.

ALTIN HAFTA KAPANIŞINDA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 280,00 280,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.845,00 1.866,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,50 259,50

Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.803,00 1.823,00

Yarım Ziynet 898,00 908,00 902,00 912,00

Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 451,00 456,00

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden oldu.

Analistler, yatırımcıların artan küresel risk iştahının etkisiyle son 3 ayda yaklaşık yüzde 16 kazandıran altında kar satışlarına yöneldiğini kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.