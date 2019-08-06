8 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'de bu hafta neler var?
8 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar her hafta Perşembe raflarını yeni ürünlerle dolduran A101'de bu hafta neler var merak ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte marketler kurbanla ilgili ürünleri de kataloglarına ekledi. Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL fiyatla A101 8 Ağsutos kataloğunda ilgi çekiyor.Honor 9 Lite Cep Telefonu bin 199 TL'den, Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV bin 499 TL'den, Sinbo El Blender Seti 109 TL'den, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL'den,Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 24,95 TL'den, BPA içermeyen su haznesi ile Homend Royaltea Çay Makinesi 149 TL'den satışa çıkıyor. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu..
8 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş severler A101'de bu hafta neler var? merak ediyor. A101 8 Ağsutos kataloğunda Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL'den, Honor 9 Lite Cep Telefonu bin 199 TL'den, Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV bin 499 TL'den, Sinbo El Blender Seti 109 TL'den, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL'den,Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 24,95 TL'den, BPA içermeyen su haznesi ile Homend Royaltea Çay Makinesi 149 TL'den, Piranha FullHD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL'den satışa çıkıyor. İşte 8 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu..