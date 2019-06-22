700 kişiyi işe alan Yıldızlar bu yıl yüzde 35 büyüyecek

Yıldızlar Yatırım Holding, 2018 yılında istihdam ve büyümede çift haneli rakamlara ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Orman ürünleri, kimya-gübre, demir çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, işsizliğin giderek arttığı 2018 yılında istihdam oranını yüzde 18’in üstünde artırdı. Bu rakama göre holdingin 2017 yılında 3 bin 800 olan çalışan sayısı 2018 yılında 4 bin 500’e ulaştı.

500 MİLYON EURO YATIRIM

Yine 2018 yılını yüzde 39’luk bir ciro büyümesiyle kapatan Yıldızlar Yatırım Holding’in 2019 yılındaki büyüme hedefi ise yüzde 35. Son 3 yılda 500 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yurtiçinde hem mevcut tesislerimizi büyüttük hem de yepyeni bir alana girerek Yıldız Demir Çelik’i ülkemizin hizmetine sunduk.

CİROMUZ 6 MİLYAR TL OLDU

Yurtdışındaki fabrikalarımızın da üretime başlamasıyla hem ciro hem de istihdam anlamında önemli bir sıçrama yaşadık. Grubumuzun cirosu 2018 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 39 artarak 6 milyar TL’ye, istihdamımız da 3 bin 800 kişiden 4 bin 500’e ulaştı” dedi.

100 milyon dolarlık yeni yatırım bütçesi

İkinci faz yatırımını 2020 yılının ilk aylarında tamamlayacaklarını söyleyen Yıldız, “Yıldız Demir Çelik’in ikinci faz yatırımı için 100 milyon dolarlık bir bütçemiz söz konusu. Slovenya’da aldığımız fabrikamızın modernizasyonu için de 35 milyon Euro’ya yakın bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Öte yandan Yıldız Entegre’nin Rusya’daki fabrika yatırımı için yasal süreçleri tamamladık, 2019 sonu gibi planımıza devam edeceğiz” dedi.

Bulunduğumuz pazarlarda derinleşeceğiz

Hakkı Yıldız, “Henüz ilk yılımız olmasına karşın 52 milyon doların üstünde bir ihracat rakamına ulaşmış olmak demir çelik sektörü açısından önemli bir başarıdır. Kur gelişmeleri sonrasında ihracatımızı yüzde 45 seviyelerine çıkarmış bulunuyoruz. 2019 yılında da yine önceliğimiz iç pazar olmak üzere ihracata devam edeceğiz hem ülke portföyümüzü genişleteceğiz hem de bulunduğumuz pazarlarda derinleşeceğiz” dedi.

İhracatta 8 ayda ‘1000’ler listesine girmeyi başardık

Yıldızlar Yatırım Holding’in ihracat konusuna bu yıl daha fazla önem vereceğini belirten Hakkı Yıldız, “Toplam grup olarak satışlarımız içinde ihracatın oranı yüzde 30 iken, geçen yıl yaşanan gelişmelerin ardından bu rakamda yukarı doğru bir hareketlilik yaşandı. 8 ay içinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 1000 şirketi içine girmiş bulunuyoruz” dedi.