A101 aktüel ürünleri yayında!
7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? 7 Kasım’da markete Honor 7s cep telefonu 799 TL, Ar 2037 tost makinesi 179 TL fiyatı ile geliyor.
A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. 7 Kasım broşüründe Honor 7s cep telefonu 799 TL, Ar 2037 tost makinesi 179 TL, SRF 2831 A+ buzdolabı 1.199 TL, fiyatı ile geliyor. Haberimiz içerisinden detaylı kataloğu ulaşabilirsiniz.