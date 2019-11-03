A101 aktüel ürünleri yayında!

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. 7 Kasım broşüründe Honor 7s cep telefonu 799 TL, Ar 2037 tost makinesi 179 TL, SRF 2831 A+ buzdolabı 1.199 TL, fiyatı ile geliyor. Haberimiz içerisinden detaylı kataloğu ulaşabilirsiniz.