69 ülkeye salça sattık

Türkiye’den ocak-şubat aylarında 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden (UİB) alınan bilgiye göre, Türkiye’nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçanın ihracatında yılın ilk iki ayında geçen yılın ocak-şubat dönemine kıyasla yüzde 12.3 artış oldu. Türkiye’den bu dönemde 69 ülkeye 26 milyon 631 bin dolarlık ürün gönderildi. Salça ihracatçıları, en fazla dış satımı Irak’a yaptı.

IRAK’A 18 MİLYON DOLAR



Bu ülkeye ihracat geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 7 yükselerek 17 milyon 895 bin dolara yükseldi. Irak’ın ardından en fazla ihracat Japonya’ya yapıldı. Üçüncü sıradaki Almanya’ya dış satım ise yüzde 64 arttı. Bu ülkeye ihracat 1 milyon 554 bin dolara çıktı. Ayrıca geçen yılın ocak-şubat aylarında hiç ürün gönderilmeyen İtalya’ya 95 bin, Pakistan’a 32 bin, Finlandiya’ya 18 bin, Ukrayna’ya 3 bin dolarlık domates salçası ihracatı gerçekleştirildi.