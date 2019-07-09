65 yaş aylığı ne kadar?

65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 219 liranın altındaysa maaş ödemesi gerçekleştiriliyor. 65 yaş aylığıTemmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Memurlara Temmuz'da en az yüzde 5 zam yapılacak. Bu kapsamda 65 yaş aylığı en az 631,65 liraya yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

65 yaş maaşı üç ayda bir ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında veriliyor. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden alınabiliyor. Maaşların veriliş günleri de aşağıdaki gibidir;

– Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

1. İlk şart 65 aşını doldurmuş olmak,

2. Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

3. Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor.