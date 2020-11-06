6 Kasım Cuma 2020 son dakika altın fiyatları ne kadar oldu?

Altında son dakika gelişmeleri nelerdir? Altındaki yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar? sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Saat 10.40 itibarı ile gram altın 528,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 866,5 lira seviyelerinde. ABD'deki başkanlık seçimlerinin kesinleşmemiş olması ve ABD Merkez Bankası Fed'in aldığı kararla faizlerin üzde 0 - 0.25'te sabit kaldığını açıklamasının ardından yükselişe geçen altın yukarı yönlü bir ivme yakaladı. 2020 yılında bir sonraki Fed toplantısı 15-16 Aralık'ta yapılacak ve 2020'nin son toplantısı olacak. Peki altındaki bu durum ne kadar sürecek? İşte 6 Kasım yeni günün altın fiyatları...

GRAM ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 528,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 866.5 lira, Cumhuriyet altını da 3.531 liradan satılıyor.

Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.953 dolar sınırına çıktı. Altının son fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.942,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

UZMANLAR UYARDI

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı.

FED'İN FAİZ KARARI ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

ABD Merkez Bankası Fed'in aldığı kararla faizlerin üzde 0 - 0.25'te sabit kaldığını açıklamasının ardından yükselişe geçen altın yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Fed'in aldığı karar sürpriz olmadı. Beklentilerde koronavirüs salgını sebebiyle faizleri 0'a çeken Fed'in faizlerde değişiklik yapmamasına yönelikti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan karar da piyasanın beklediği türden bir karar oldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

2020 yılında bir sonraki Fed toplantısı 15-16 Aralık'ta yapılacak ve 2020'nin son toplantısı olacak.