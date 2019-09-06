6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM indirimli ürünler listesi haberimizde

6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyatlı kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler bugün BİM marketin yolunu tutacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta teknolojik aletler ilgi çekiyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL'den, Mikrodalga Fırın 299 TL'den , spor ayakkabı 49,90 TL'den, çocuk kol saati 9,95 TL'den, HP Notebook 1.799 TL'den, büyük boy kumaş valiz 89,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 149 TL'den satışa sunuluyor. Siz de bu ürünleri kaçırmak istemiyorsanız 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz..

