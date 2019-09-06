6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM indirimli ürünler listesi haberimizde
6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM müşterilerinin merakla beklediği aktüel ürünler bugün geliyor. BİM 6 Eylül 2019 kataloğunda yine teknolojik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, kişisel ürünlerden ev tekstiline geniş yelpazede birçok ürün bulunuyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda HP Notebook 1.799 TL'den, HP Kulaküstü Kulaklık H2800 69,00 TL'den, Bez Dolap 75 TL'den, 2 yıl garantili Keysmart Çay Makinesi 149 TL'den, HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 179 TL'den, HP Kablosuz Mouse 49,90 TL'den, Katlanır Yer Sofrası 39,90 TL'den müşterilere sunuluyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizde sizlerle..
6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyatlı kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler bugün BİM marketin yolunu tutacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta teknolojik aletler ilgi çekiyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL'den, Mikrodalga Fırın 299 TL'den , spor ayakkabı 49,90 TL'den, çocuk kol saati 9,95 TL'den, HP Notebook 1.799 TL'den, büyük boy kumaş valiz 89,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 149 TL'den satışa sunuluyor. Siz de bu ürünleri kaçırmak istemiyorsanız 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz..