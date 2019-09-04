6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM aktüel ürünleri neler?
6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünleri raflarına ekleyen BİM bu hafta da dopdolu. Katalogta elektronik ürünlerden ev tekstiline, mutfak araç gereçlerinden çocuk eşyalarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Kumtel Cam Ankastre Seti 1099 TL'den, Katlanır Yer Sofrası 39,90 TL'den, HP Notebook 1799 TL'den, Bez Dolap 75 TL'den, Orta Boy Kumaş Valiz 79 TL'den, 2 yıl garantili Keysmart Çay Makinesi 149 TL'den satılıyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..
6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu BİM tarafından yayınlandı. Her hafta birbirinden uygun ve kullanışlı ürünleri müşterilerine sunan BİM bu hafta da dopdolu. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Kumtel Cam Ankastre Seti 1099 TL'den, Katlanır Yer Sofrası 39,90 TL'den, HP Notebook 1799 TL'den, Bez Dolap 75 TL'den, Orta Boy Kumaş Valiz 79 TL'den, 2 yıl garantili Keysmart Çay Makinesi 149 TL'den satılıyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..