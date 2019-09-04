6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM aktüel ürünleri neler?

6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu BİM tarafından yayınlandı. Her hafta birbirinden uygun ve kullanışlı ürünleri müşterilerine sunan BİM bu hafta da dopdolu. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Kumtel Cam Ankastre Seti 1099 TL'den, Katlanır Yer Sofrası 39,90 TL'den, HP Notebook 1799 TL'den, Bez Dolap 75 TL'den, Orta Boy Kumaş Valiz 79 TL'den, 2 yıl garantili Keysmart Çay Makinesi 149 TL'den satılıyor. 6 Eylül 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..