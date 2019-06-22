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5G teknolojilerine geçiş için hazırlıklar hızlandı

5G teknolojilerine geçiş için hazırlıklar hızlandı

ULAK Haberleşme AŞ, 5G'ye geçiş için hazırlıklarını hızlandırdı. Yerli imkanlarla geliştirilen 5G teknolojisinin demo uygulaması gerçekleşti.

Osman Nuri CERİT

Hızla gelişen haberleşme teknolojilerinde Türkiye adını ilk sıralara yazdırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. ULAK Haberleşme AŞ, 5G teknolojisine geçiş için hazırlıklarını hızlandırdı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5G teknolojisinin demo uygulaması başarıyla gerçekleşti. ULAK Haberleşme, 5G ve ötesine doğru, güçlenen ekosistemiyle birlikte çalışmalarını somut adımlarla devam ettiriyor. 

İLK VERİ DEMOSU 

Çalışmalar kapsamında kurulan altyapı sayesinde ilk ‘5G Veri Aktarım Demosu’ da gerçekleştirildi. Demo gösterisine Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de katıldı. Demir, Türkiye’de önemli başarılar elde edildiğine dikkat çekerek, “ULAK AŞ şuanda diğer oyuncuların da ortaklığına açıktır. İlgilenen operatör ve şirketlerin ortaklık talepleri olursa buna da açığız” diye konuştu.

Proje 2021’de tamamlanacak 

Projenin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu tarihten itibaren Türkiye’de 5G teknolojisi başlayacak. Milli altyapı sayesinde internet hız artarken, siber güvenlik konusunda da önemli adımlar atılmış olacak.

S-400’de teslimat takvime uyacak 

İsmail Demir, toplantı sonrası S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruları da yanıtladı. Demir, "S-400 hava savunma sistemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak. Malum sistem oldukça komplike ve kalabalık. Süreç hemen, 2-3 günde bitecek bir süreç değil" dedi.

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