5700 konut bu yıl teslim edilecek

Osman Nuri CERİT

Türkiye terör örgütlerinden temizlediği bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak içinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Hendek eylemleri sırasında terör örgütünün yerle bir ettiği kentler yeniden ayağa kaldırılıyor. Terör örgütü PKK, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak illerinde hendek eylemleri sonucunda bölgeyi yaşanmaz hale getirmişti. Bölge halkına her türlü eziyeti yapan terör örgütü, vatandaşların evlerini de yerle bir etmişti. Hendek operasyonlarıyla terörden temizlenen bölgeler aradan geçen sürede yeni bir görünüme kavuştu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak’ta AK Parti’nin adayı Mehmet Yarka vatandaşların desteğini aldı. 3 ilçe ve 11 belde belediyesinde de vatandaşlar hizmetten yana tavır koydu. Hendek operasyonları sonrasından kayyum belediye başkanlarının başlattığı projelerin tamamlanması hedeflendi. Yeni projelerde hayata geçirilmesi için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Şırnak genelinde 10 bin 155 bağımsız bölüm içeren bir proje hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 5 bin 700’ü Şırnak merkezde olmak üzere Cizre, Silopi ve İdil’de inşaatlar başladı.

LİSE DE YAPILIYOR

Cizre, Silopi ve İdil yapılan binalar hak sahiplerine dağıtılırken, Şırnak Merkez’deki konutların da yılsonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, lise, köy okulu, cami, taziye evi, hizmet binalarının yapımı da devam ediyor. Kent merkezi ve diğer belediyelerin kanalizasyon, yağmur suyu, dere ıslahı projeleri de bir bir hayata geçirilmeye başladı.

Bakan Kurum inşaatları gezdi, çocuklarla sohbet etti.

MODERN BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, önceki gün gerçekleştirdiği Şırnak ziyareti kapsamında kentte hayata geçirilecek projelere destek vereceklerini açıkladı. Şırnak’ı alt ve üst yapı, sosyal donatı alanlarıyla modern bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, “Amacımız bölgenin yeniden inşasıdır” dedi.

OTOGAR DA İNŞA EDİLECEK

Kurum, kentin ihtiyacı doğrultusunda lise, ilkokul, cami, taziye evi, yaşam alanları ve kültürel ihtiyaçların yapımı konusunun da görüşmeler yapıldığını anlattı. Bakan Kurum, kentin ihtiyacı olan otogarın da belediyenin belirlediği 9 bin metrekarelik alanda yapılacağına da dikkat çekti.

SURİYE’DE DE BENZERİ YAPILDI

Türkiye sadece ülke içinde değil, Suriye’de de terörden temizlediği bölgelerin kalkınması için çalışma yürüttü. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeleri Suriyelilerin geri dönmelerine uygun hale getirildi. Başlatılan Barış Pınarı operasyonu sonrasında güvenli hale getirilen bölgeler de Suriyelilerin yaşamalarına uygun hale getirilecek.