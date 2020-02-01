52 milyon ziyaretçi 34.5 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yabancı ziyaretçi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yılın son çeyreğini kapsayan istatistiklerine göre Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bıraktı. Türkiye 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artışla 45 milyon 58 bin turist ağırladı. Gurbetçilerle birlikte toplam ziyaretçi sayısı 51.7 milyona ulaşırken turizm geliri ise yüzde 17 artarak 34.5 milyar dolar oldu. 2018’de ziyaretçi sayısı 46 milyon olarak gerçekleşmişti

EN ÇOK RUSYA’DAN

TÜİK verilerine göre, geçen yılki gelirin 25 milyar 355 milyon dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon doları ise paket tur harcamalarından geldi. Kişi başı ortalama harcama ise 647 dolardan 666 dolara çıktı. Gecelik kişi başına harcama ise 68 dolar olarak gerçekleşti. Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17.65 artış ve 7 milyon 17 bin ziyaretçi sayısıyla birinci sırada yer aldı. Sıralamada; Almanya yüzde 11.42 artış ve 5 milyon 27 bin ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13.68 artış ve 2 milyon 713 bin ziyaretçiyle üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izledi.

KONAKLAMADA 3 YILIN EN İYİ PERFORMANSI

Öte yandan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 yılı genelinde Türkiye’nin ortalama otel doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.4 artışla 77.4 Euro’ya, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52.3 euro’ya yükseldi. Fiyatlardaki çift haneli artışlar artış sektörü sevindirdi. Her üç kalemde de son 3 yılın en yüksek performansı elde edildi.

İSTANBUL BİRİNCİ

Türkiye’ye 2019’da gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında ise yüzde 33.08 artış ve 14 milyon 906 bin kişiyle İstanbul birinci, yüzde 32.51 artış ve 14 milyon 650 bin kişiyle Antalya ikinci sırada yer aldı. Türkiye’ye geçtiğimiz aralık ayında 2.1 milyon yabancı ziyaretçi geldi.