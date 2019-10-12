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  3. 5.1 milyar dolarla cari fazlada tarihi zirve

5.1 milyar dolarla cari fazlada tarihi zirve

5.1 milyar dolarla cari fazlada tarihi zirve

Türkiye’nin 12 aylık cari fazlası, ağustos ayında 5 milyar 97 milyon dolarla tarihi zirvesini gördü. 

Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar dolar aşan fazlayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

YENİ REKOR KIRDIK 

Ağustosta cari fazla, 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler fazlası da 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5.1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. 

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