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  3. 509 milyon liralık borç indirimle kapandı

509 milyon liralık borç indirimle kapandı

509 milyon liralık borç indirimle kapandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 77,56'sı borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Böylece kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

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TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya kısmi ödemelerle beraber 8 bin 735 vatandaş başvurdu, 509 milyon 523 bin TL'lik borç ödendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kısmi ödemeler hariç, 7 bin 400 vatandaş 455 milyon 244 bin TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

- Kişisel tasarrufla 395 milyonluk borç kapatıldı

İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borcunun tamamını kapatamayan 1335 konut ve iş yeri alıcısı, yaptıkları 54 milyon 278 bin TL'lik peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 77,56'sı 395 milyon 197 bin TL'lik borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Böylece kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

(AA)

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